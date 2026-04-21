Natale di Roma | sai perchè si festeggia il 21 Aprile?

Il 21 aprile si celebra a Roma il “Natale di Roma”, una ricorrenza che ricorda l’anniversario della fondazione della città. La data, secondo la leggenda, corrisponde al giorno in cui Romolo, il suo leggendario fondatore, avrebbe tracciato i confini della nuova insediamento. La festività è segnata da eventi culturali e celebrazioni ufficiali, che richiamano cittadini e visitatori alla memoria delle origini della capitale.

Il 21 aprile nella capitale si celebra il “ Natale di Roma ”, ovvero l’ anniversario della fondazione della Città Eterna, ma vi siete mai chiesti come mai si festeggi il 21 aprile e quali leggende si nascondono dietro questo importante compleanno? Andiamo insieme a scoprire tutto quello che c’è da sapere! Il 21 aprile 2021 Roma festeggia il suo 2.775° compleanno. Un anniversario magico ma insolito per la Città Eterna. Foto: Kikapress Natale di Roma: perché si festeggia il 21 aprile?. Il “ Natale di Roma ” si festeggia il 21 aprile di ogni anno. È questa la data nella quale, secondo la tradizione, la Capitale sarebbe stata fondata da Romolo, nel 753 a.🔗 Leggi su Funweek.it APRIAMO I REGALI DI BABBO NATALE E GLI FACCIAMO I BISCOTTI ALLA VIGILIA DI NATALE... Notizie correlate Natale di Roma 2026, il 21 aprile concerti gratis e visite specialiRoma, 15 aprile 2026 – In occasione del 2779° anniversario della fondazione della città, Roma Capitale promuove per il 21 aprile, giorno del Natale... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Natale di Roma: sai perchè si festeggia il 21 Aprile?; 2779° Natale di Roma; Roma World, il parco tematico di Cinecittà World, festeggia il Natale di Roma; Il Natale di Roma al Museo Nazionale Romano. Roma compie 2779 anni, dalle rievocazioni storiche alla musica: oggi si celebra la Città EternaOggi è il Natale di Roma. Secondo la tradizione, la Città Eterna venne fondata infatti il 21 aprile 753 a.C., da Romolo sul colle Palatino. Nell'antichità il Natale di Roma era ricordato dai suoi abit ... adnkronos.com Natale di Roma: sai perchè si festeggia il 21 Aprile?Perché il Natale di Roma si festeggia il 21 aprile? E perché la Città Eterna porta questo nome? Ecco tutto ciò che c'è da sapere ... funweek.it STA SORGENDO ROMANE - 21 APRILE NATALE DI ROMA "cosa resta di Atene, la città di Pandìone, oltre il nome Ora, come è noto, fondata dai Troiani, sta sorgendo Roma sulle rive del Tevere, che nasce dall'Appennino, che sta ponendo le fondamenta di u - facebook.com facebook Buona sera naviganti tra i #VentagliDiParole! Domani festeggeremo il Natale di Roma con un nuovo viaggio. Parleremo di Roma con #LEternaBellezza Ma non solo! Sbizzarritevi! Vi aspetto x.com