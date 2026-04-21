Negli ultimi giorni, il ritorno di Romelu Lukaku a Napoli è stato al centro dell’attenzione tra i tifosi e i media. La vicenda ha coinvolto aspetti legati alla situazione contrattuale e alle decisioni del club, che ha comunicato una posizione chiara sulla questione. La questione ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori, mentre l’interesse pubblico si è mantenuto vivo. La squadra si prepara a affrontare le prossime sfide con questa situazione ancora aperta.

Nelle ultime settimane, oltre a parlare di campo, in casa Napoli ha tenuto banco la situazione legata al rientro in città di Romelu Lukaku. Big Rom, durante l’ultima sosta per le nazionali, si era trattenuto più del dovuto in Belgio per poi tornare a all’ombra del Vesuvio solo due giorni fa, prima di ripartire. La società ha scelto di usare il pugno duro: multa salata per il centravanti belga. Napoli, multa per Lukaku: la situazione. Nella giornata di ieri c’è stato l’incontro di Romelu Lukaku con la società azzurra, alla quale erano presenti Giovanni Manna e l’agente del giocatore Federico Pastorello. Le parti hanno raggiunto una tregua, dandosi appuntamento tra un paio di settiman e, con Big Rom che ora ha già fatto ritorno ad Anversa.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, telenovela Lukaku: arriva la decisione forte del club

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