Il Napoli di Antonio Conte ha concluso la sua stagione in Serie A con due sconfitte consecutive contro Parma e Lazio, portando a una fine anticipata della corsa al titolo. Le sconfitte rappresentano, per l’allenatore, il momento più difficile vissuto in carriera in questa competizione. La squadra ha ormai lasciato alle spalle ogni possibilità di competere per il campionato, dopo aver registrato risultati mai raggiunti prima.

? In Sintesi Il Napoli di Antonio Conte ha abbandonato definitivamente la lotta scudetto dopo le sconfitte con Parma e Lazio. Con 66 punti dopo 32 giornate e cinque partite rimanenti, il massimo raggiungibile è 81 punti — uno in meno dei 82 che l’anno scorso bastarono per vincere il campionato. Questo rende la stagione 2025-26 la peggiore di Conte in Serie A per punti: nelle precedenti sei stagioni italiane non era mai sceso sotto quota 81. Sul fronte piazzamento finale il rischio è concreto: il Napoli è attualmente terzo dietro il Milan (stesso punteggio ma avanti negli scontri diretti) con la Juventus a soli tre punti. La qualificazione in Champions è quasi certa, ma il secondo posto — che Conte ha sempre mantenuto come minimo nelle sue esperienze italiane — non è garantito.🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, per Conte è la stagione più buia in Serie A: numeri mai visti in carriera

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