Dopo 85 giorni dall’intervento alla caviglia, il calciatore è tornato negli impianti di Castel Volturno. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i tifosi e lo staff tecnico, che attendono il suo rientro in campo. La sua presenza rappresenta un passo avanti nel percorso di recupero e preparazione della squadra. Nessuna informazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a tempi di ritorno in partita.

Bernardo Silva Juve, spunta un ostacolo: il portoghese avrebbe un’altra priorità. Tutti i dettagli Calciomercato Inter: Nico Paz il sogno, scelta fatta per il rinnovo di Calhanoglu. Fissato il prezzo per Bastoni, ultimi aggiornamenti! Calciomercato Juventus, agente di Koopmeiners alla Continassa e Milan in pressing su Vlahovic: cosa sta succedendo attorno a questi due nomi Bernardo Silva Juve, spunta un ostacolo: il portoghese avrebbe un’altra priorità. Tutti i dettagli Leonardo Gabbanini nuovo direttore sportivo del Pisa, è ufficiale! Scelto...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Napoli, grande notizia per Conte! Quel giocatore torna a Castel Volturno 85 giorni: le ultimissime

Notizie correlate

Napoli-Milan, Conte sceglie i “Fab Four”: le sensazioni da Castel VolturnoManca sempre meno allo scontro diretto tra il Napoli di Antonio Conte e il Milan di Max Allegri.

Leggi anche: Oggi a Castel Volturno tremeranno le pareti. Conte deve ricaricare un Napoli che ha smesso di lottare

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Incontro costruttivo a Castel Volturno tra il Napoli e Lukaku: tornerà in Belgio per ultimare il recupero; Napoli-Lazio, probabili formazione: Rrahmani torna a disposizione di Conte; Lukaku atteso a Napoli la prossima settimana! CdS: ''Previsto faccia a faccia anche con Conte''; Napoli, speranza Rrahmani e Alisson dal 1?: le ultime in vista della Lazio.

Napoli, David Neres è tornato a Castel Volturno: per Conte ci sono anche altre buone notizieArriva una buona notizia per Antonio Conte in vista del rush finale di stagione. David Neres, ai box da gennaio per un grave infortunio alla caviglia, è tornato presso il centro tecnico azzurro. napolitoday.it

Napoli, David Neres tornato a Castel Volturno dopo l’operazione. Le newsL’attaccante è tornato al centro sportivo di Castel Volturno per proseguire il suo percorso di recupero, 85 giorni dopo l’operazione al legamento della caviglia sinistra. David Neres si era ... sport.sky.it

Il Napoli prosegue la preparazione in vista della partita di venerdì prossimo contro la Cremonese, intanto è arrivata una buona notizia in vista delle ultime cinque partite di campionato: David Neres è rientrato a Castel Volturno e si appresta a tornare in cam - facebook.com facebook

VIDEO NM - Napoli, selfie e autografi per Anguissa all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno x.com