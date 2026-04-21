Napoli Giovanni Manna ammaliato da un prodigio del Benfica

Il mercato del Napoli si sta concentrando su diversi giocatori, con particolare attenzione a due talenti provenienti dal Benfica. Giovanni Manna, responsabile delle operazioni di mercato, ha osservato con interesse le prestazioni di Richiard Rios e Andreas Schjelderup. Le trattative e le valutazioni sulla possibilità di ingaggiarli sono in corso, mentre il club monitora attentamente le opportunità offerte dal mercato.

ll Napoli è molto attento alle dinamiche del marcato. Il mirino di Giovanni Manna è caduto, non solo su Richiard Rios, ma anche su Andreas Schjelderup. Stando a quanto rivelato da “AereaNapoli.it”, il direttore sportivo starebbe rimasto ammaliato dalle prestazioni dell’attaccante del Benfica. Il calciatore, classe 2004, qualche mese fa si è distinto per aver trovato ben due reti contro il Real Madrid, in un match di Champions League. L’esterno offensivo spicca per la sua tecnica, per la sua velocità e per quel tocco di imprevedibilità. Proprio questa sua cifra distintiva ha conquistato Jose Mourinho; a tal punto da indossare la maglia di titolare nel giro di poco tempo.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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