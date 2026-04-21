È iniziato un nuovo tour che permette di esplorare Napoli dal mare, offrendo una prospettiva diversa sulla città. La visita parte dal Molo Beverello e prosegue verso Nisida, attraversando il Golfo e permettendo di ammirare il paesaggio urbano, le strutture storiche e le vedute panoramiche del capoluogo campano. Il percorso si concentra sulla scoperta di punti di interesse lungo la costa, senza accesso a zone interne o private.

Scopri Napoli dal mare: dal Molo Beverello a Nisida, un nuovo tour in barca per ammirare il capoluogo campano tra storia, panorami mozzafiato e tradizione. Ammirare Napoli dal mare non è mai stato così semplice. Grazie a una nuova e affascinante iniziativa turistica, cittadini e visitatori potranno scoprire il capoluogo campano da un punto di vista privilegiato, navigando lungo la costa fino a Nisida. Il progetto, che si propone di rafforzare il legame profondo tra la città e le sue acque, offre una modalità alternativa per esplorare il litorale partenopeo. L'itinerario, battezzato "Napoli from the sea" e curato dalla compagnia Capitan Morgan, prenderà il via ufficiale il 1° maggio dal Molo Beverello.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli dal mare: al via il nuovo tour che svela le bellezze del Golfo da una prospettiva inedita

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