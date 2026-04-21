Nel prossimo incontro di campionato, il Napoli schiererà Rrahmani dal primo minuto, tornando tra i titolari. La formazione partenopea subirà almeno tre cambi rispetto all’ultima partita contro la Lazio, secondo le indicazioni dell’allenatore. La Cremonese si prepara ad affrontare la sfida con diverse novità, mentre il Napoli punta a confermarsi in campionato con una formazione rivista. La partita si presenta con alcune variazioni rispetto alle formazioni viste nelle ultime uscite.

Rrahmani ritrova la maglia da titolare nel Napoli per la sfida di campionato contro la Cremonese. Conte prepara una formazione con almeno tre variazioni rispetto alla squadra scesa in campo contro la Lazio. Rrahmani e il rientro in difesa: il centrale kosovaro protagonista. Il difensore centrale kosovaro era già tornato nella lista dei convocati sabato scorso, quando gli azzurri hanno affrontato i biancocelesti. Ora il tecnico lo schiera da titolare, colmando una lacuna importante nella retroguardia partenopea. Rrahmani avrà il compito di garantire solidità al reparto difensivo, elemento cruciale per continuare il percorso in campionato. Senza Rrahmani è un Napoli in crisi difensiva.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Cremonese: tre novità in campo! Un big torna dal 1?

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