Napoli conferme su Maresca | c’è concorrenza in Premier League

Recenti indiscrezioni indicano che il tecnico Enzo Maresca avrebbe ricevuto un'offerta dal Napoli per sostituire l'attuale allenatore, che si trova in carica. La conferma ufficiale sulla trattativa non è arrivata, ma si tratta di notizie che circolano con insistenza tra le fonti vicine al club. Nel frattempo, Maresca è considerato anche un possibile candidato per altre squadre della Premier League.

Stano alle ultime notizie circolate sul futuro della panchina del Napoli, Enzo Maresca è stato contattato dagli azzurri come possibile successore di Conte. La concorrenza inglese, però, potrebbe complicare i piani della dirigenza partenopea e il tecnico non ha fretta di decidere il suo futuro. Maresca: il piano B del Napoli dopo Conte. Secondo “TuttoMercatoWeb”, gli azzurri hanno avviato colloqui preventivi con Maresca, opzione concreta per la panchina nel caso in cui Antonio Conte decidesse di lasciare Napoli. La conferma arriva a distanza di settimane da una prima indiscrezione e segnala come il club stia già preparando scenari alternativi.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, conferme su Maresca: c’è concorrenza in Premier League Notizie correlate Leggi anche: Karate, Premier League Leshan: Maresca in finale per l’oro, Sabatino per il bronzo Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: I tecnici italiani che tutti vogliono (ma non in Italia); Napoli, conferme su Maresca: c’è concorrenza in Premier League; Calciomercato 21 aprile: indiscrezioni, trattative e retroscena. Napoli, Maresca al posto di Conte in panchina: le ultimissimeColpo di scena in casa Napoli a cinque giornate dal termine del campionato: ecco cosa sta accadendo. Mancano cinque turni al termine della stagione e c’è una ancora una qualificazione alla prossima Ch ... calciomercato.it Panchina Napoli, anche Maresca tra i candidati per il dopo-ConteSchira analizza il futuro del Napoli: De Rossi, Grosso e Maresca tra i candidati per la panchina del nuovo ciclo. ilnapolista.it A dieci anni dopo la storica Premier League vinta con Ranieri, le Foxes retrocedono in League One - facebook.com facebook " #BernardoSilva via dal City per restare in #PremierLeague La suggestione tra #Juve e #Barcellona" x.com