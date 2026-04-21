A Napoli, il Centro di Salute Mentale CSM 28 situato in via Oliviero Zuccarini è stato chiuso temporaneamente per consentire la formazione del personale. La decisione ha suscitato una protesta da parte del sindacato Nursing Up, che ha sollevato dubbi sulla gestione della chiusura e sulle conseguenze per i pazienti. La chiusura riguarda solo il centro di salute mentale, mentre altri servizi della zona rimangono operativi.

Scoppia il caso sulla chiusura del Centro di Salute Mentale CSM 28, di via Oliviero Zuccarini, a Napoli. La struttura sarebbe stata temporaneamente sospesa, dalle 12 fino alle 15, per consentire al personale di partecipare ad attività di formazione, lasciando però scoperto un servizio essenziale per l’utenza. A segnalare la criticità è il sindacato Nursing Up, che denuncia la presenza di un avviso rivolto ai cittadini con cui si comunicava la momentanea chiusura del centro. Nell’avviso veniva indicato soltanto un numero di cellulare per le emergenze, senza garantire la normale operatività del presidio. Il sindacato sottolinea come la formazione continua del personale sanitario sia un diritto fondamentale, previsto dal contratto nazionale e indispensabile per migliorare la qualità delle cure.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, Centro di Salute Mentale chiuso per formazione del personale: protesta del sindacato Nursing Up

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