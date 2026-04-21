Mutti sfida i trend | la nuova strategia per difendere il gusto italiano

Mutti, azienda parmense nota per la lavorazione del pomodoro, ha nominato Simone Berruto come responsabile della comunicazione aziendale. Il suo incarico comprende la gestione delle relazioni esterne, l’organizzazione di eventi e il coordinamento del dialogo interno. La scelta mira a sostenere la strategia dell’azienda, che si propone di mantenere e difendere il gusto italiano nel mercato.

Simone Berruto assume la responsabilità della comunicazione aziendale presso Mutti, l’impresa parmense specializzata nella lavorazione del pomodoro, con l’obiettivo di gestire le relazioni esterne, l’organizzazione degli eventi e il dialogo interno. La nuova figura si inserisce in un momento in cui il marchio deve interpretare il riconoscimento UNESCO della cucina italiana come un impegno concreto verso la tutela dell’identità gastronomica nazionale. La missione culturale dietro ogni confezione di pomodoro. Portare un prodotto sulle tavole di tutto il mondo non significa per Mutti limitarsi a una semplice operazione di vendita, ma compiere un vero e proprio passaggio di significato culturale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mutti sfida i trend: la nuova strategia per difendere il gusto italiano Notizie correlate Tempesta di droni: la nuova strategia iraniana che sfida Usa e IsraeleNel quadro del confronto tra Iran, Stati Uniti e Israele nel biennio 2025–2026, Teheran ha progressivamente ricalibrato il proprio strumento militare... Mutti: pomodori pelati senza additivi, solo sole italianoIl mercato alimentare italiano registra un’offerta specifica per i pomodori pelati Mutti, con un prezzo di vendita di £5.