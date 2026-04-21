Mush Rush il nuovo cocktail Bauer | la ricetta

Da lopinionista.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mush Rush è il nuovo cocktail creato dai bartender Bauer e Innocenti Evasioni, presentato alla Triennale Milano. La ricetta combina tecniche di mixology moderna con ingredienti gourmet, in particolare i funghi porcini. La bevanda è stata ideata per offrire un’esperienza sensoriale singolare, arricchendo il panorama delle creazioni alcoliche con un tocco originale e innovativo. La presentazione è avvenuta recentemente, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Mush Rush è il cocktail firmato Bauer e Innocenti Evasioni – Triennale Milano: un’esperienza sensoriale che unisce mixology contemporanea e note gourmet ai funghi porcini. Mush Rush è un cocktail che sfugge alle definizioni e invita a un percorso sensoriale inatteso. L’ingresso è morbido, quasi enigmatico, poi il sorso si apre in una vibrazione fresca e dinamica che sorprende e cambia direzione. È una creazione che si svela a strati, costruita su un equilibrio audace tra profondità aromatica e slancio contemporaneo. Il cuore del cocktail nasce dall’incontro tra il Granulare ai Funghi Porcini Bauer, con il suo calore terroso e avvolgente, e una struttura alcolica che dialoga con note aromatiche decise.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - Mush Rush, il nuovo cocktail Bauer: la ricetta

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