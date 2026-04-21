Motorola si prepara a presentare le nuove versioni del modello pieghevole razr, che includono aggiornamenti e novità rispetto alle versioni precedenti. Contestualmente, si attende anche il debutto della versione fold, un dispositivo che amplia la gamma dei prodotti dell’azienda. Le aziende del settore tech continuano a sviluppare e aggiornare i propri modelli di smartphone pieghevoli, con l’obiettivo di offrire nuove soluzioni ai consumatori.

Per Motorola siamo alle porte del lancio delle nuove versioni del pieghevole razr, che si annunciano con novità interessanti, e dell’arrivo sul mercato della versione fold. Un mercato premium nel quale l’azienda si è recentemente sviluppata con la versione Signature, ovvero quella di uno smartphone con caratteristiche di alto livello e con funzioni di fotocamera sempre più convincente. Dopo un periodo di prova, ecco quello che possiamo raccontare. Il design di Motorola Signature. L’aspetto di questo smartphone è davvero elegante e cattura l’occhio anche per le finiture. Il corpo del Signature è sottilissimo (6.9 mm) ed anche il peso di 183 grammi è un vantaggio nel quando si porta il telefono in tasca.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Motorola Signature, il ritratto dell’eleganza

motorola signature by Arthur Deboni

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