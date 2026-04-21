Mostra di scultura e pittura alla Camera di commercio di Chieti

Da chietitoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 25 aprile al 6 maggio 2026, gli spazi della Camera di Commercio di Chieti ospiteranno una mostra di scultura e pittura. L’esposizione collettiva presenta opere di diversi artisti che condividono approcci artistici vari. La mostra si svolge all’interno di un ambiente dedicato alla promozione dell’arte contemporanea e coinvolge i visitatori in un percorso tra le diverse espressioni artistiche.

Un appuntamento dedicato all’arte contemporanea, a Chieti, dal 25 aprile al 6 maggio 2026, quando i gli spazi della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ospiteranno la mostra di scultura e pittura, un’esposizione collettiva che riunisce artisti accomunati da linguaggi.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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