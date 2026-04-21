Nel comune di Montemurlo, il parco di Oste, situato in via Palarciano, assume un nuovo ruolo nel territorio. L’area verde, fino a oggi utilizzata come spazio pubblico, viene presentata come simbolo di pace e di valori civili. La modifica del suo significato si inserisce in un contesto di eventi pubblici e manifestazioni che coinvolgono la comunità locale.

Il verde pubblico di via Palarciano, situato nella frazione di Oste a Montemurlo, riceve oggi un nuovo significato civile e spirituale. In occasione del primo anniversario della scomparsa di Papa Francesco, l’amministrazione locale ha ufficialmente intitolato il parco al Pontefice, trasformando uno spazio frequentato quotidianamente da nuclei familiari e giovani in un luogo di memoria attiva. La cerimonia si è svolta sotto una pioggia insistente, ma la partecipazione delle forze dell’ordine, delle autorità religiose e delle associazioni locali ha testimoniato il legame profondo tra la comunità e il messaggio del Santo Padre. Un presidio di valori civici tra le strade di Montemurlo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montemurlo: il parco di Oste diventa un simbolo di pace per il Papa

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