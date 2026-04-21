Montemurlo | il parco di Oste diventa un simbolo di pace per il Papa
Nel comune di Montemurlo, il parco di Oste, situato in via Palarciano, assume un nuovo ruolo nel territorio. L’area verde, fino a oggi utilizzata come spazio pubblico, viene presentata come simbolo di pace e di valori civili. La modifica del suo significato si inserisce in un contesto di eventi pubblici e manifestazioni che coinvolgono la comunità locale.
Il verde pubblico di via Palarciano, situato nella frazione di Oste a Montemurlo, riceve oggi un nuovo significato civile e spirituale. In occasione del primo anniversario della scomparsa di Papa Francesco, l’amministrazione locale ha ufficialmente intitolato il parco al Pontefice, trasformando uno spazio frequentato quotidianamente da nuclei familiari e giovani in un luogo di memoria attiva. La cerimonia si è svolta sotto una pioggia insistente, ma la partecipazione delle forze dell’ordine, delle autorità religiose e delle associazioni locali ha testimoniato il legame profondo tra la comunità e il messaggio del Santo Padre. Un presidio di valori civici tra le strade di Montemurlo.🔗 Leggi su Ameve.eu
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