Giovani voci contro la violenza dalle scuole della montagna un messaggio che parla agli adulti

Nel territorio della Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale è partito il progetto “Giovani voci contro la violenza”. L’iniziativa coinvolge scuole e istituzioni con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della violenza di genere. I giovani partecipanti vogliono inviare un messaggio agli adulti, promuovendo un confronto diretto e senza filtri. Il progetto si concentra sulla prevenzione e sulla comunicazione tra generazioni.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Prende il via nel territorio della Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale il progetto “Giovani voci contro la violenza – Parlare agli adulti per cambiare insieme”, un percorso di sensibilizzazione e prevenzione dedicato al tema della violenza di genere che coinvolge scuole, istituzioni, servizi e cittadini in un lavoro di rete sul territorio. L’iniziativa è promossa dalla Comunità di Montagna con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e prevede otto incontri pubblici nei Comuni di Resiutta, Resia, Dogna, Tarvisio, Pontebba, Moggio Udinese, Malborghetto-Valbruna e Chiusaforte. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Articoli correlati Tutti i vincitori dell’Orobie Film Festival: voci dalla montagna lombarda e dalle ‘terre alte’L’elenco dei premiati per i concorsi di cinema, fotografia e letteratura: la cerimonia nella mattina di sabato 31 gennaio in sala Galmozzi Sabato... Luigi Casanova, il custode dei boschi della Val di Fiemme: «Le Olimpiadi sono stata un'occasione sprecata per la montagna. I soldi che porteranno non aiuteranno contro lo spopolamento o la fuga dei giovani»Diciamo subito che Casanova non è un entusiasta (anzi decisamente il contrario) delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina che riguardano anche il... Cefalonia 1943 - Il massacro della Divisione Acqui Approfondimenti e contenuti su Giovani voci Temi più discussi: LEVEL UP – VOCI III – Sfumature di radici. Giovani Creative per l’8 Marzo; Fiumi di Voci, i giovani raccontano il territorio in podcast; Sanfrè cerca giovani voci: al via le prove per il Coro dei Canté j’euv; Riviste: Messaggero dei Ragazzi, nel numero di marzo le voci degli studenti sulla scuola senza smartphone. La voce dei giovani, contro il disagioA Potenza, il Movimento studenti di Azione cattolica ha promosso un evento con Mirna Mastronardi, fondatrice dell'Associazione Dea X Sempre Nel servizio le voci di Mirna Mastronardi, fondatrice ... rainews.it Voci per la Memoria . I giovani calciatori animano il podcast sugli atleti deportatiLa vita e le vicende di undici calciatori internati nei lager nazisti rivivranno attraverso le voci dei giovanissimi giocatori del Paperino San Giorgio, che ne racconteranno le storie per tramandarle: ... lanazione.it Il sipario del Teatro Masini torna ad alzarsi sulle giovani voci della musica. Prenderà il via giovedì sera alle 20.15 la 45ª edizione del Pavone d’Oro, storico concorso dedicato ai talenti emergenti del canto, che animerà il palco faentino per tre settimane tra sem - facebook.com facebook Quattro giovani voci per quattro eroine dell'Opera, nella prestigiosa cornice della Cappella Paolina: i Concerti del Quirinale in collaborazione con Voci in Barcaccia per un evento dedicato alla Giornata internazionale della donna, da riascoltare in podcast qui x.com