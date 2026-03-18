visite guidate in municipio e piazza visconti

Sabato e domenica, il Palazzo Municipale e Piazza Visconti di Rho saranno aperti al pubblico per le

Sabato e domenica la riqualificata Piazza Visconti e il Palazzo Municipale di Rho saranno protagonisti delle " Giornate Fai di Primavera " giunte alla loro 34° edizione. Un’occasione in tutta Italia per migliaia di visitatori per "riappropriarsi del patrimonio culturale e paesaggistico delle città e dei territori in cui vivono". A fare da ciceroni saranno studenti del liceo Rebora che si sono preparati consultando libri e altro materiale della Biblioteca Popolare di Rho, custode delle memorie cittadine, e del Tourist Infopoint. Gli studenti per tutto il fine settimana accompagneranno i visitatori nelle sale del Palazzo inaugurato nel 1931 e racconteranno la storia di piazza Visconti a partire dai recenti ritrovamenti archeologici emersi nel corso dei lavori di riqualificazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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