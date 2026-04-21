In vista dei Mondiali del 2026, si fa strada un possibile ripensamento riguardo alla partecipazione dell’Iran, che potrebbe decidere di non prendere parte alla competizione. La notizia è stata diffusa dal ministro dello Sport del paese, che ha dichiarato che potrebbe esserci una decisione di non partecipare. Questa possibilità riapre i giochi e riaccende le speranze per l’Italia di ottenere un eventuale ripescaggio.

Mondiali 2026: il caso Iran riapre scenari inattesi. Clamoroso spiraglio in vista dei Mondiali 2026. L’ Iran potrebbe non partecipare alla competizione e a dirlo è stato direttamente il ministro dello Sport Ahmad Donyamali: “Potrebbe esserci la decisione di non andare”. Una frase che pesa, e che sta già facendo rumore a livello internazionale. La decisione finale, ha precisato il ministro, spetterà al governo e al Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, lasciando quindi tutto ancora in sospeso. “Decide il governo”: tensione con gli USA. Il nodo sicurezza e le tensioni politiche. Alla base della possibile rinuncia ci sarebbero questioni geopolitiche e di sicurezza.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Mondiali 2026: ‘Se non ci sono le condizioni’, Iran in bilico e l’Italia torna a sperare nel ripescaggio

Notizie correlate

Italia e ripescaggio ai Mondiali, Iran spegne le speranze? Il ct: “Ci saremo”(Adnkronos) – L'Iran spegne le speranze di ripescaggio dell'Italia per i prossimi Mondiali? Dopo la sconfitta nella finale degli spareggi europei...

Italia, niente ripescaggio per i Mondiali. L’Iran ci sarà, e le chance erano comunque prossime allo zeroI playoff mondiali si confermano stregati per la Nazionale italiana di calcio, che esce nuovamente di scena agli spareggi fallendo per la terza...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Italia e ripescaggio Mondiali, Iran spegne speranze? Cosa ha detto ct e la decisione Fifa; Italia ripescata ai Mondiali al posto dell'Iran? L'ipotesi del super playoff, il precedente e le nostre possibilità (poche); Italia ai Mondiali 2026? Cosa sappiamo sul ripescaggio, dal caso Iran al super playoff; Italia ripescata ai Mondiali, la Rai non ci crede più: l'annuncio di Rimedio e il retroscena di Infantino sull’Iran.

Italia ripescata al Mondiale se…: ecco l’ultima incredibile ipotesi, c’è un precedenteTiene banco la situazione legata all'Iran e alla possibile rinuncia per la competizione: in questo scenario la FIFA potrebbe valutare una strada diversa ... tuttosport.com

Christillin: Il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali sarebbe umilianteEvelina Christillin a Radio Rai: il ripescaggio dell'Italia ai Mondiali sarebbe umiliante per chi ha vinto quattro titoli. ilnapolista.it

Quest'estate i mondiali arrivano su Msc Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni partita del campionato di calcio dei mondiali 2026 sarà mostrata in diretta su tutta la flotta MSC Crociere! @paperboyo #MSCCruises #calcio #footballandcruise #mondiali2026 #marr x.com

Corriere della Sera. . L’Iran, il Medio Oriente, gli scenari mondiali. - facebook.com facebook