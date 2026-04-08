Monte Sant’Angelo misure obbligatorie di prevenzione contro la Xylella

A Monte Sant’Angelo sono state adottate misure obbligatorie di prevenzione per contrastare la diffusione della Xylella. Le autorità locali hanno avviato interventi specifici per proteggere le piante e limitare il rischio di contagio. Le attività includono controlli e interventi di sanificazione nelle aree più a rischio. Le misure sono state rese obbligatorie per i proprietari di terreni e le aziende agricole della zona.

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