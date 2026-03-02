Frogstock 2026 | Joan Thiele apre la line-up del festival

Dal 19 al 22 agosto, il Parco Fluviale di Riolo Terme ospita la nuova edizione di Frogstock, il festival che da oltre trent’anni promuove musica e cultura nella zona. Quest’anno, la line-up si apre con l’esibizione di Joan Thiele, artista che ha riscosso attenzione nel panorama musicale. La manifestazione si svolge in un’area all’aperto, con concerti e attività dedicate a un pubblico di appassionati.

Dal 19 al 22 agosto, il Parco Fluviale di Riolo Terme ospita una nuova edizione di Frogstock, il festival che da oltre trent’anni rappresenta un punto di riferimento per la musica e la cultura nel territorio. Ad aprire la line-up sarà Joan Thiele, una delle voci più originali del panorama. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Sanremo 2026, l’abito di Joan Thiele ospite (serata cover) al Festival: look e stilistaQual è l’abito di Joan Thiele, ospite stasera nel corso della quarta serata (quella dedicata alle cover) del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima... Sanremo 2026, Joan Thiele chi è: la cover con Nayt(Adnkronos) – Joan Thiele tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Contenuti e approfondimenti su Joan Thiele. Temi più discussi: Riolo Terme, Frogstock 2026: si parte con Joan Thiele; JOAN THIELE annuncia il Joanita Tour 2026! - MEI; Frogstock scalda i motori, annunciata la prima ospite del 2026; Joan Thiele torna dal vivo per una serie di concerti con il suo Joanita Tour 2026. Riolo Terme, Frogstock 2026: si parte con Joan ThieleSi accendono i riflettori su Frogstock 2026: dal 19 al 22 agosto il Parco Fluviale di Riolo Terme ospiterà una nuova edizione del festival. Ad ... corriereromagna.it Joan Thiele, chi è il fidanzato?/ Identità top secret: vita privata della cantanteFidanzato Joan Thiele, chi è? Sono sessualmente fluida e mi piacciono anche le donne: vita privata della cantante stasera ospite a Sanremo 2026 ... ilsussidiario.net Da Eddie Brock a Joan Thiele fino a Brunori, passando per gli intrattenitori che si esibiranno a teatro: il calendario degli spettacoli imperdibili - facebook.com facebook #Sanremo2026 Serata cover:Nayt con Joan Thiele cantano ‘La canzone dell’amore perduto’ Codice Televoto: 27 x.com