Milan i prestiti ti fanno ricco | tesoretto importante dai riscatti

Durante la prossima finestra di mercato, il Milan potrebbe dover investire significativamente per colmare alcune lacune nella rosa e migliorare la competitività. I prestiti finora concessi hanno contribuito a creare un tesoretto importante dai riscatti. La società sta valutando le mosse da fare per rinforzare la squadra e rispondere alle esigenze di questa stagione. La decisione definitiva dipenderà dagli sviluppi delle trattative e dalle risorse disponibili.

La prossima finestra di mercato sarà decisiva per capire le reali intenzioni della proprietà del Milan: servirà una spesa importante per risanare le lacune presenti all’interno della rosa e diventare sempre più competitivi. Un grosso aiuto economico entrerebbe nelle casse rossonere tramite i riscatti dei calciatori in prestito in giro per l’Europa, con un potenziale incasso che, qualora venissero riscattati tutti, si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di Euro. Cessione confermata per Pobega e Jimenez. Tra i vari prestiti, sono già ufficiali i riscatti di Pobega e Jimenez. Il centrocampista italiano, in forza al Bologna, ha convinto la squadra emiliana ed è stato acquistato definitivamente dopo un anno e mezzo di cessione a titolo temporaneo.🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, i prestiti ti fanno ricco: tesoretto importante dai riscatti Notizie correlate Mercato Milan, che tesoretto dai prestiti: la cifra monstre che i rossoneri potrebbero incassare in estate dai riscattiMercato Roma, occhi su Corvi: il giovane portiere del Parma ha stregato Massara! Pronto l’assalto in estate Calciomercato Milan, casting per... Prima pagina Corriere dello Sport: “Tesoretto Milan: 108 milioni dai riscatti. Su Kean …”Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 11 febbraio 2026. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Milan, ha solo 17 anni ma vale già 4,5 milioni: Christian Comotto cambia la strategia di Allegri; Milan, l’anno scorso presi pochi titolari: serve un plus in estate; Calciomercato Milan, Musah e Bennacer verso il rientro alla base: ora serve una soluzione definitiva; Milan, la richiesta ai tifosi per San Siro: il sondaggio. Mercato Milan, il focus sui prestiti: dai riscatti certi ai possibili ritorni in rossoneri. Ecco cifre e dettagliMercato Milan, facciamo il punto su tutti i giocatori in prestito: dai riscatti ormai certi fino al ritorno di diversi volti noti Mentre il Milan di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare il Na ... milannews24.com Milan, c'è un tesoretto da 108 milioni: la situazione di prestiti e riscatti che può far svoltare AllegriAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ... corrieredellosport.it Come vanno i fuori sede Sono molti i giocatori in prestito dal #Milan, tra questi pero tanti sono non più giovani esuberi in cerca di una nuova sistemazione. Molti ritorneranno alla casa base, altri verranno riscattati Ma i ragazzi in prestito secco Ecco co facebook Serafini è critico: "Nel girone di ritorno il Milan ha avuto un attacco da retrocessione" x.com