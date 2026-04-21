A pochi giorni dalla sfida con la Juventus, il Milan può sorridere per le condizioni di Fofana. Dopo aver accusato dei crampi durante la partita al Bentegodi, il centrocampista si è allenato con il gruppo a Milanello. L’allenatore ha potuto osservare il giocatore lavorare assieme ai compagni, segnale di un miglioramento rispetto ai problemi fisici accusati in precedenza. La sua presenza potrebbe essere valutata per la gara imminente.

Il Milan riparte dal successo per 1-0 contro l’Hellas Verona e lo fa con una notizia rassicurante per Massimiliano Allegri. Nel primo allenamento settimanale a Milanello, tutti i giocatori a disposizione del tecnico hanno lavorato regolarmente in gruppo, compreso Youssuf Fofana. Le condizioni del centrocampista francese classe 1999, uscito dal 'Bentegodi' a causa dei crampi, non destano preoccupazioni. Nessun problema fisico e pieno recupero in vista del prossimo impegno. Un segnale importante in un momento delicato della stagione, con la sfida contro la Juventus alle porte. La gara contro i bianconeri, in programma domenica 26 aprile a San Siro alle 20.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, buone notizie per Allegri: Fofana lavora in gruppo dopo i problemi del Bentegodi

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