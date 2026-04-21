Migranti Onu | 8mila morti e 1.500 dispersi nel 2025

Secondo i dati pubblicati dall’ONU, nel corso del 2025 sono stati registrati più di ottomila decessi tra i migranti che tentano di raggiungere l’Europa. Inoltre, si contano circa millecinquecento persone risultate disperse lungo le rotte di attraversamento. Questi numeri rappresentano un aumento rispetto agli anni precedenti e vengono comunicati dall’organizzazione delle Nazioni Unite come cifre ufficiali relative alle traversate in mare e sui percorsi terrestri.

Dati drammatici dall’ONU: nel 2025 oltre ottomila migranti morti e millecinquecento dispersi lungo le rotte verso l’Europa. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Migranti, Onu: 8mila morti e 1.500 dispersi nel 2025 Notizie correlate Leggi anche: Turchia: 3 morti e 4 dispersi in naufragio imbarcazione migranti Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Migranti, Onu: 8mila morti e 1.500 dispersi nel 2025; Onu: quasi 8mila morti lungo le rotte migratorie nel 2025; Onu: nel 2025 quasi 8mila migranti morti o dispersi, fallimento di tutti; Onu, quasi 8mila morti lungo le rotte migratorie nel 2025. Onu: quasi 8mila morti lungo le rotte migratorie nel 2025I dati arrivano dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim), che monitora la situazione attraverso il progetto Missing Migrant. Ma i numeri reali potrebbero essere più alti ... rainews.it Onu: nel 2025 quasi 8mila migranti morti o dispersi, fallimento di tuttiGinevra, 21 apr. (askanews) - Nel 2025, in tutto il mondo sono stati segnalati quasi 8.000 migranti morti o dispersi mentre cercavano di mettersi in salvo o di costruirsi un futuro migliore. Lo ha s ... libero.it #ottoemezzo Italo Bocchino difende la norma sul rimpatrio dei migranti contenuta nel Decreto Sicurezza convertito in legge - facebook.com facebook Migranti, proposta choc da Parigi: “Mettere la Spagna al bando” x.com