Pino Insegno e l’amico che lo ha tradito il ritorno su Rai1 | Rubò 70mila euro non navigo nell’oro | so chi è e come si chiama – Il video

Dopo diversi anni di assenza, Pino Insegno è tornato in televisione ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona” su Rai1. In quell’occasione, ha condiviso una vicenda riguardante un amico di vecchia data che, secondo quanto dichiarato, avrebbe sottratto una somma di 70mila euro. Insegno ha affermato di conoscere l’identità e il nome di questa persona, specificando di non trovarsi in condizioni di grande ricchezza.

Dopo un lungo periodo lontano dalle telecamere, Pino Insegno è riapparso su Rai1, ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”, e ne ha approfittato per raccontare una vicenda personale rimasta irrisolta da anni. Il conduttore ha rivelato di essere stato truffato per 70mila euro, una cifra che ancora oggi brucia, non solo per l’aspetto economico, ma anche e forse soprattutto per la delusione personale. Il conoscente sparito con i soldi e la macchina. Era il 2009, periodo in cui Insegno conduceva “Reazione a catena”, quando decise di affidarsi a un suo conoscente per dare in permuta la sua automobile e acquistarne una nuova. Una scelta che sembrava sicura: «Lui faceva parte di un’associazione in cui aiutavamo i bambini, per cui era una persona fidata. 🔗 Leggi su Open.online

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