Meteo Roma del 21-04-2026 ore 19 | 15

Da romadailynews.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 19:15 di oggi, le previsioni meteo per Roma indicano condizioni di cielo parzialmente nuvoloso con temperature che si aggirano intorno ai 16 gradi. La giornata si è caratterizzata da un'alternanza di schiarite e nuvole sparse, senza precipitazioni significative. Le previsioni per le ore serali non segnalano cambiamenti rilevanti, con vento debole e assenza di pioggia, in linea con le tendenze del giorno.

meteo per ritrovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino molte nubi e precipitazioni sparse specie sui settori Alpini con neve fino verso il 1300 1500 m Maggiori schiarite al nord-ovest il pomeriggio ancora dei fenomeni sulle Alpi schiarite sulla pianura padana centro-orientale tra la serata è la notte il tempo in generale miglioramento con ampie schiarite al centro al mattino c'è il nuvoloso su tutte le regioni con piogge sparse Lazio Abruzzo è piaciuta altrove nel pomeriggio ancora precipitazioni tra Lazio Abruzzo con possibili nevicate in Appennino fin verso il 1700 1800 m migliora dalla sera con ampie schiarite...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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