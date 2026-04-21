Meteo Roma del 21-04-2026 ore 19 | 15

Alle 19:15 di oggi, le previsioni meteo per Roma indicano condizioni di cielo parzialmente nuvoloso con temperature che si aggirano intorno ai 16 gradi. La giornata si è caratterizzata da un'alternanza di schiarite e nuvole sparse, senza precipitazioni significative. Le previsioni per le ore serali non segnalano cambiamenti rilevanti, con vento debole e assenza di pioggia, in linea con le tendenze del giorno.

meteo per ritrovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino molte nubi e precipitazioni sparse specie sui settori Alpini con neve fino verso il 1300 1500 m Maggiori schiarite al nord-ovest il pomeriggio ancora dei fenomeni sulle Alpi schiarite sulla pianura padana centro-orientale tra la serata è la notte il tempo in generale miglioramento con ampie schiarite al centro al mattino c'è il nuvoloso su tutte le regioni con piogge sparse Lazio Abruzzo è piaciuta altrove nel pomeriggio ancora precipitazioni tra Lazio Abruzzo con possibili nevicate in Appennino fin verso il 1700 1800 m migliora dalla sera con ampie schiarite...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 21-04-2026 ore 19:15 LAVORIAMO da NEW MARTINA per 24 ORE è SUCCESSO di TUTTO Notizie correlate Meteo Roma del 04-04-2026 ore 19:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito al... Meteo Roma del 15-04-2026 ore 19:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole entrambi con deboli piogge in Emilia Romagna Triveneto piaciuto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Meteo Roma: oggi poco nuvoloso, Lunedì 20 nubi sparse, Martedì 21 poco nuvoloso; Meteo Roma, scatta l'allerta: rischio piogge e rovesci per 24 ore. Le previsioni per mercoledì; Meteo Roma: oggi nubi sparse, Martedì 21 poco nuvoloso, Mercoledì 22 nubi sparse; Meteo, settimana pazza da lunedì: pioggia, sole e poi temporali sul 25 aprile. Meteo Roma del 21-04-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al Nord numero di tel regolare in transito tutte le regioni ma con tempo asciutto al ... romadailynews.it Meteo: da metà settimana temperature oltre la norma! Caldo il 25 aprileLa tendenza meteo verso il ponte del 25 aprile conferma un rinforzo dell'alta pressione da metà settimana con temperature in rialzo e tanto sole. meteo.it Temporale LIVE su Tivoli in avvicinamento sui quartieri nord di Roma. Video del nostro Busho Parlavecchio da Nuovo Salario. Segui Meteo Lazio - facebook.com facebook