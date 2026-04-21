Le previsioni meteo per l’Italia e la Toscana indicano che la fase di instabilità si sta esaurendo, con un progressivo indebolimento dei fronti perturbati. Nei prossimi giorni, si assisterà a un ritorno dell’alta pressione che porterà un aumento delle temperature e condizioni di tempo più stabile. Le ultime informazioni provenienti da Meteo POP descrivono questa transizione come una caratteristica tipicamente primaverile, con rapidi cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: L’evoluzione meteorologica di questi giorni conferma una fase di transizione tipicamente primaverile, caratterizzata da rapidi cambiamenti dello stato del tempo. Nelle prossime ore assisteremo ancora agli effetti di un sistema perturbato che sta interessando la Penisola, seguito però da un deciso miglioramento nel corso della seconda parte della settimana. Mercoledì 22 aprile: instabilità e calo termico sull’Italia. La giornata di mercoledì sarà ancora influenzata da correnti più fresche in discesa dai quadranti nord-orientali, associate a una circolazione depressionaria in movimento lungo il versante adriatico. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

© Retemeteoamatori.it - Meteo Italia e Toscana: fase instabile in esaurimento, poi ritorno dell’alta pressione e clima più mite

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Tendenza meteo 15 giorni: CAPODANNO instabile con calo della pressione, FREDDO e NEVE

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