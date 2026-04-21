Da martedì 24 a giovedì 26 aprile, il Parco Bissuola a Mestre ospiterà il Carbonara Festival, un evento dedicato ai sapori della cucina romana. La manifestazione si svolgerà nello spazio di fronte al Teatro del Parco e durerà tre giorni, offrendo un assaggio delle specialità della capitale laziale attraverso diverse attività e degustazioni.

Dal 24 al 26 aprile, il Parco Bissuola di Mestre, situato proprio di fronte al Teatro del Parco, diventerà il palcoscenico di un viaggio gastronomico verso la capitale laziale con il Carbonara Festival. L’evento, che prevede l’ingresso gratuito per tutti i visitatori, proporrà una selezione rigorosa di specialità romane, trasformando l’area del Parco Albanese in un polo di attrazione culinaria per tre intere giornate. Un menù tra tradizione laziale e inclusività alimentare. La proposta gastronomica del festival punta a ricostruire fedelmente i sapori autentici di Roma, offrendo ai partecipanti piatti iconici come la carbonara, la cacio e pepe e l’amatriciana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mestre si tinge di Roma: 3 giorni di sapori latziali al Parco Bissuola

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