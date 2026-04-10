Jenna Ortega la star si prepara per Mercoledì 3 e confessa | Come faccio a fare altro al di fuori di questo?

Jenna Ortega si sta preparando per il ruolo di Mercoledì e ha dichiarato di sentirsi limitata da questa interpretazione. La sua frase ha suscitato discussioni sul rapporto tra successo e libertà artistica, un tema che riguarda anche altri attori noti per ruoli duraturi. Alcuni interpreti, infatti, si sono trovati a dover affrontare le conseguenze di essere identificati principalmente con un personaggio specifico, come è accaduto a figure famose nel mondo dello spettacolo.

Può il successo diventare una gabbia? In alcuni casi, purtroppo, sì. O perlomeno quella è la percezione che hanno molti attori che sono rimasti profondamente agganciati al ruolo interpretato per anni, come è successo ad esempio a Daniel Radcliffe, interprete di Harry Potter, o Jenna Ortega. La sua Mercoledì Addams è un personaggio talmente ben riuscito, magnetico ed affascinante, che ormai è davvero difficile scindere la figura dell’attrice da quella del ruolo che interpreta. E così, proprio mentre è in lavorazione la terza, attesa stagione di Mercoledì, Jenna Ortega sembra fare un bilancio dell’esperienza, tirando fuori un dubbio che la tormenta. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Jenna Ortega, la star si prepara per Mercoledì 3 e confessa: “Come faccio a fare altro al di fuori di questo?” Jenna Ortega nei guai: il presunto fidanzato di Mercoledì è accusato di simpatie neonazisteJenna Ortega, la giovane star della serie Netflix Mercoledì, si trova al centro di una violenta ondata di critiche sui social media dopo essere stata... Tagli di capelli medi: le tendenze dell’inverno 2026 da copiare alle star, da Hailey Bieber a Jenna OrtegaPerché i tagli di capelli medi riscuotono sovente così tanto successo? Sebbene incarnino per molte l’esatta personificazione del... The Extraordinary Jenna Ortega #wednesday #jennaortegafans #jenna #edit Temi più discussi: Mercoledì Addams sarà la star di Gremlins 3? Jenna Ortega potrebbe essere l'attrice giusta per il rilancio del franchise; Jenna Ortega, la star di Mercoledì shock: voleva abbandonare la recitazione; Gremlins 3: una star amatissima guiderà il cast?; Jenna Ortega è la protagonista di ‘Gremlins 3’. Jenna Ortega, la star di Mercoledì shock: voleva abbandonare la recitazioneUn successo che la consacra stella delle nuove generazioni. Eppure, qualche anno fa, l'attrice di Mercoledì era sull'orlo di abbandonare la recitazione. serial.everyeye.it Jenna Ortega: quasi rinunciò alla recitazione prima del successo su NetflixJenna Ortega quasi abbandona la recitazione prima di diventare una star! Scopri come l'attrice è passata dai ruoli Disney a Mercoledì Addams ... cinefilos.it MTV Italia. . Jenna Ortega aveva pensato di lasciare la recitazione prima di ottenere il ruolo di Ellie in YOU... Per fortuna ha cambiato idea! #MTVCeleb #JennaOrtega - facebook.com facebook