Mercato Inter suggestione Nico Paz | stasera la sfida in Coppa Italia E per giugno prende corpo uno scenario inaspettato

Stasera si gioca una partita di Coppa Italia a San Siro, con Nico Paz tra i protagonisti. Il Real Madrid è considerato il favorito per il suo acquisto, ma l’Inter sta valutando un’ipotesi che potrebbe portare a un trasferimento in estate. La situazione rimane ancora aperta e il mercato si muove attorno a questa possibile operazione, che coinvolge diversi attori e interessi.

di Alberto Petrosilli Mercato Inter, Nico Paz osservato speciale questa sera a San Siro: Real Madrid in pole ma i nerazzurri cullano una clamorosa suggestione. L’ Inter di Cristian Chivu affronta stasera il Como con un occhio di riguardo per uno dei talenti più cristallini del campionato. Nico Paz, gioiello della formazione lariana, è l’osservato speciale della proprietà Oaktree, rappresentando quel profilo di fantasia e gioventù necessario per svecchiare la rosa nerazzurra nel 2026. LEGGI ANCHE: le ultime di mercato Inter Mercato Inter, Nico Paz sfida i nerazzurri: il talento del Como nel mirino di Chivu, ma il Real Madrid ha l’ultima parola.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, suggestione Nico Paz: stasera la sfida in Coppa Italia. E per giugno prende corpo uno scenario inaspettato Frattesi MI PREOCCUPA ||| INTER, Le Cessioni Per il Colpo NICO PAZ Notizie correlate Como Inter, le sfide nella sfida del match di Coppa Italia: da Nico Paz a Fabregas contro ChivuMercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento. Calciomercato Inter, focus di Coppa Italia su Nico PazLa trasferta di Coppa Italia a Como è stata anche l’occasione per gli uomini di calciomercato dell’Inter di osservare nuovamente dal vivo il giovane... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: CdS – Inter, Nico Paz da tempo oggetto dei desideri: si può fare solo se…; Nico Paz strega l’Inter: l’argentino è la chiave per la rivoluzione nerazzurra di Chivu; Inter, Nico Paz resta un sogno: il futuro è già al Real Madrid; Nico Paz, ecco la data entro cui il Real deve attivare la recompra. Inter, Perrone la prima mossa: è un obiettivo di mercatoI nerazzurri lo tengono sotto controllo: lui ha la stima di Zanetti. Il club ora aspetta che il mediano chieda via libera al Como ... corrieredellosport.it Nico Paz, il Real studia le mosse: recompra e cessione? La cifra richiesta: Inter, mai dire mai…Il suo futuro è in mano al Real Madrid, l'Inter è da sempre interessata all'argentina e non dovesse rimanere in Spagna si farà trovare pronta ... msn.com Le parole di Romano su Bastobi e sul mercato dell’Inter facebook Mercato, Ausilio detta la linea #FCIM #Inter #Ausilio #calciomercato x.com