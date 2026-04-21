Meloni Paolo Capone Leader UGL | Attacchi inaccettabili da Solovyov insulti vergognosi contro l' Italia

Da ilgiornaleditalia.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il leader dell'UGL ha espresso solidarietà alla presidente del Consiglio dopo che il conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov ha rivolto insulti considerati inaccettabili contro l’Italia. L’affermazione è stata rilasciata in seguito agli attacchi pubblici di Solovyov, definiti dal rappresentante sindacale come vergognosi. La dichiarazione sottolinea la condanna di tali commenti e l’importanza di sostenere le figure istituzionali italiane in questa situazione.

“A nome dell'UGL esprimo la piena solidarietà al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per i gravissimi e inaccettabili insulti rivolti dal conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov. Si tratta di affermazioni ignobili e vergognose che rappresentano un attacco non solo alla figura del Presidente del Consiglio, ma all’intero Paese e ai valori democratici che esso rappresenta. Esprimiamo profondo sdegno e una netta condanna per dichiarazioni che travalicano ogni limite di rispetto, colpendo le istituzioni italiane e offendendo la nostra Nazione”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito agli attacchi rivolti al Presidente del Consiglio dal conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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