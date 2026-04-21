Meloni Paolo Capone Leader UGL | Attacchi inaccettabili da Solovyov insulti vergognosi contro l' Italia

Il leader dell'UGL ha espresso solidarietà alla presidente del Consiglio dopo che il conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov ha rivolto insulti considerati inaccettabili contro l’Italia. L’affermazione è stata rilasciata in seguito agli attacchi pubblici di Solovyov, definiti dal rappresentante sindacale come vergognosi. La dichiarazione sottolinea la condanna di tali commenti e l’importanza di sostenere le figure istituzionali italiane in questa situazione.

“A nome dell'UGL esprimo la piena solidarietà al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per i gravissimi e inaccettabili insulti rivolti dal conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov. Si tratta di affermazioni ignobili e vergognose che rappresentano un attacco non solo alla figura del Presidente del Consiglio, ma all’intero Paese e ai valori democratici che esso rappresenta. Esprimiamo profondo sdegno e una netta condanna per dichiarazioni che travalicano ogni limite di rispetto, colpendo le istituzioni italiane e offendendo la nostra Nazione”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito agli attacchi rivolti al Presidente del Consiglio dal conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Meloni, Paolo Capone, Leader UGL: "Attacchi inaccettabili da Solovyov, insulti vergognosi contro l'Italia" Notizie correlate Meloni, Paolo Capone, Leader UGL “Bene annuncio misure di contrasto a lavoro povero”“L’UGL valuta positivamente l’impegno del Governo nel rafforzare le tutele dei lavoratori, con particolare attenzione a chi si trova in condizioni di... Energia, Paolo Capone, Leader UGL “No a nuovi lockdown, da Bruxelles strategia suicida. Riformare subito il Patto di Stabilità”“Le indicazioni che arrivano da Bruxelles in materia di austerità energetica appaiono del tutto inadeguate e rischiano di trasformarsi in una vera e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: FMI, Paolo Capone, Leader UGL Serve superare i vincoli del Patto di Stabilità; FMI Paolo Capone Leader UGL Serve superare i vincoli del Patto di Stabilità; Patto di stabilità | tutti i No che separano Meloni da Bruxelles E cresce l’ansia per il gas russo. Meloni, Paolo Capone, Leader UGL: Bene annuncio misure di contrasto a lavoro poveroL’UGL valuta positivamente l’impegno del Governo nel rafforzare le tutele dei lavoratori, con particolare attenzione a chi si trova in condizioni di maggiore vulnerabilità. Guardiamo con favore all’a ... meridiananotizie.it FMI, Paolo Capone, Leader UGL: Necessario superare i vincoli del Patto di StabilitàA nome dell’UGL esprimo solidarietà al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a seguito delle recenti dichiarazioni del Presidente Donald Trump. In una fase internazionale già segnata da forti ten ... meridiananotizie.it Lavoro, Paolo Capone (UGL): “Basta morti, serve più sicurezza” @UGLConf x.com #citazioniugl su Il Giornale ,@Francesco Paolo Capone, : “ ” - facebook.com facebook