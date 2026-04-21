Meloni | Il dl sicurezza non è un pasticcio

Il dibattito sul decreto sicurezza continua a tenere banco, con il governo che sostiene la validità della normativa e le opposizioni che chiedono modifiche. Il decreto, approvato di recente, introduce nuove disposizioni in materia di sicurezza e immigrazione, generando reazioni contrastanti tra le diverse forze politiche. La discussione riguarda aspetti legali e pratici, mentre le parti coinvolte si confrontano su come applicare le nuove regole.

AGI - Giorgia Meloni difende il dl sicurezza ("non è un pasticcio ma una norma di buon senso") e, il giorno dopo l'incontro al Colle tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, annuncia che i rilievi del Quirinale saranno trasformati in un provvedimento ad hoc. Mentre a Milano la premier parla con i giornalisti a margine della sua visita al Salone del Mobile è caos alla Camera con le opposizioni che occupano i banchi del governo durante l'esame in Aula del decreto sicurezza. Le opposizioni occupano i banchi del governo alla Camera . Dopo la bocciatura delle questioni pregiudiziali di costituzionalità, i deputati dell'opposizione hanno occupato l'emiciclo e i banchi del governo.🔗 Leggi su Agi.it

MELONI E IL BRACCIO DI F. CON MATTARELLA: SUL DL SICUREZZA NESSUN PASTICCIO LA NORMA RESTA

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