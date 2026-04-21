Un anno dopo la morte di Papa Francesco, il presidente del Consiglio ha ricordato gli insegnamenti del Papa, sottolineando i temi della pace e dell’attenzione ai più fragili. La cerimonia si è svolta in un luogo istituzionale, con interventi che hanno evidenziato il valore del messaggio di Francesco per la società italiana. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato su eventuali iniziative future in suo ricordo.

Un anno dopo la scomparsa di Papa Francesco, Giorgia Meloni ha voluto tributu gli insegnamenti lasciati dal Pontefice. La premier ha espresso il proprio riconoscimento per un magistero caratterizzato dalla costante difesa della pace e dalla cura verso le fasce più deboli della popolazione. L’eredità di un messaggio universale. Il ricordo del pontefice è ancora vivido nella memoria della leader italiana, che ha sottolineato come la sua capacità comunicativa abbia saputo intercettare sia i fedeli che chi non professa una religione. Attraverso un linguaggio semplice, il messaggio del pontefice ha toccato la quotidianità delle persone, ponendo l’accento sulla responsabilità collettiva verso il prossimo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni celebra il lascito di Francesco: pace e cura dei fragili

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