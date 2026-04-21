Meloni bersaglio della tv filogovernativa russa Tutte le reazioni

La presidente del Consiglio è stata oggetto di un episodio di propaganda televisiva proveniente da una emittente russa filogovernativa. La trasmissione ha dedicato ampio spazio a commenti e immagini che la coinvolgono, senza commenti ufficiali o dichiarazioni da parte delle autorità italiane. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di diversi protagonisti politici e media italiani, che hanno commentato quanto accaduto.

Dopo l’incontro con Volodymyr Zelensky, Giorgia Meloni finisce nel mirino della propaganda russa. Le reazioni bipartisan in Italia mostrano compattezza istituzionale di fronte agli attacchi di Mosca La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è diventata bersaglio della propaganda televisiva russa. Durante un suo intervento in cui ha preso di mira vari leader europei il conduttore Vladimir Solovyov, uno dei principali volti dei media filogovernativi di Mosca, si è espresso in italiano con parole volgari definendo la premier “fascista, idiota patentata, una cattiva donnuccia”, apostrofandola come “PuttaMeloni” e “Una vergogna della razza umana”, aggiungendo poi che “Il tradimento è il suo secondo nome: ha tradito Trump al quale precedentemente aveva giurato fedeltà”.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Meloni bersaglio della tv filogovernativa russa. Tutte le reazioni Notizie correlate Bosnia-Italia, le reazioni della politica. La Russa: “A tutto c’è un limite”Anche dalla politica arrivano le prime reazioni alla sconfitta dell’Italia in Bosnia, che impedisce per la terza volta consecutiva agli Azzurri di... Nuovo attacco della Tv russa a Meloni. Pesanti insulti da SolovyevInsulti durissimi a Giorgia Meloni , anzi irripetibili, sono partiti oggi da Vladimir Solovyev , giornalista vicino a Vladimir Putin e potente... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Trump: Scioccato da Meloni, pensavo avesse coraggio ma mi sbagliavo; Delegittimare per non rispondere, quando il bersaglio è la stampa non allineata; Trump attacca Meloni, La Russa: Nulla di insanabile VIDEO; Bernini: solidarietà a Marina Berlusconi bersaglio di un articolo. Meloni bersaglio della tv filogovernativa russa. Tutte le reazioniLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni è diventata bersaglio della propaganda televisiva russa. Durante un suo intervento in cui ha preso di mira vari leader europei il conduttore Vladimir ... formiche.net Meloni, l'attacco violento della tv russa. Insulti in italiano e volgaritàLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stato oggetto di offese e parolacce da parte del conduttore tv e massimo propagandista russo, Vladimir Solovyev, durante la sua ultima trasmissione Polny ... iltempo.it GIORGIA MELONI È DIVENTATA IL BERSAGLIO PREFERITO DI DONALD TRUMP! IL CALIGOLA DI MAR-A-LAGO ... x.com Da “alleata” a bersaglio. Donald Trump cambia tono e attacca apertamente Giorgia Meloni. Parole dure, senza filtri: “Pensavo avesse coraggio, mi sbagliavo.” Un rapporto che sembrava solido e che ora mostra crepe evidenti. Dietro lo scontro, temi pesanti: en - facebook.com facebook