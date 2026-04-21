Un blog dedicato ai libri per bambini presenta una recensione del volume scritto da Scheffler. L'articolo include una nota di trasparenza riguardante l'uso di link di affiliazione e la possibile ricezione di commissioni senza costi aggiuntivi per i lettori. La recensione si concentra sul contenuto del libro e sulla sua applicazione nel pubblico infantile.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Mein Haus ist zu eng und zu klein – Libro per bambini. Il libro per bambini “Mein Haus ist zu eng und zu klein” è opera di Axel Scheffler e Julia Paperino, pubblicato da Galaxus IT. La storia segue la nonna Agathe, la cui casa risulta troppo stretta e piccola. Su consiglio di un saggio, la donna accoglie un gallo, una capra, un maiale e una mucca, rendendo lo spazio ancora più limitato, finché il saggio non suggerisce di farli uscire, permettendo alla casa di sembrare più grande.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mein Haus ist zu eng: Recensione libro Scheffler per bambini

Notizie correlate

“Effetto Rosa”, un secolo di ciclismo tra Chieti e il Block Haus: venerdì la presentazione del libroNon solo un libro di sport, ma un progetto culturale che racconta identità, memoria collettiva e territorio.

"Così catturammo Provenzano", il racconto di chi arrestò 'zu Binnu'AGI - Martedì 11 aprile 2006, dopo uno spoglio lungo, lento e che poi sarebbe stato persino oggetto di sospetti (risultati infondati) su presunti...

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Meloni zeigt Trump, wer der Papst im Haus ist.

Mein Haus ist mein CastleGrüner Rasen, weißer Zaun, blauer Himmel: Eingedenk des US-amerikanisch geprägten Popkulturwissens wartet man bloß noch auf den blanken Horror, wie ihn David Lynch der Vorstadtidylle in Blue Velvet ... taz.de

Suburbia-Ausstellung im DAM Frankfurt: Mein Haus ist mein CastleGrüner Rasen, weißer Zaun, blauer Himmel: Eingedenk des US-amerikanisch geprägten Popkulturwissens wartet man bloß noch auf den blanken Horror, wie ihn David Lynch der Vorstadtidylle in Blue Velvet ... taz.de