Il presidente di Anci Abruzzo ha visitato questa mattina il comprensorio del Medio Vastese per verificare di persona i danni strutturali alla SS 650 provocati dalle recenti piogge intense. La strada presenta evidenti segni di deterioramento e criticità che richiedono interventi immediati. La situazione preoccupa le autorità locali, che stanno monitorando la condizione della rete stradale e pianificando eventuali risposte.

Il presidente di Anci Abruzzo, Biondi, si è recato questa mattina nel comprensorio del Medio vastese per valutare l’entità dei danni strutturali causati dalle recenti precipitazioni intense. La visita, avvenuta martedì 21 aprile 2026, ha il coinvolgimento diretto dei sindaci locali e di rappresentanti istituzionali per analizzare le criticità che colpiscono la viabilità provinciale e i collegamenti tra l’entroterra e la costa. L’ispezione sul campo ha concentrato l’attenzione sulla rete stradale che serve i comuni di Dogliola, Fresagrandinaria, Palmoli e Tufillo. In particolare, i disagi sono emersi lungo la strada statale 650 Trignina, un’arteria fondamentale per la mobilità della zona, che presenta attualmente problemi legati a cedimenti del manto stradale e fenomeni di smottamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Medio Vastese in ginocchio: allarme per i danni sulla SS 650

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