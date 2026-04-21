Media ' Vance e Ghalibaf hanno confermato presenza a mediatori pachistani'

I mediatori guidati dal Pakistan hanno ricevuto conferma che i principali negoziatori includono il vicepresidente statunitense. La notizia è stata comunicata dai rappresentanti pachistani, che hanno confermato la partecipazione di Vance e Ghalibaf. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui dettagli dell'incontro o sulle modalità della partecipazione. La conferma giunge in un momento di crescente attenzione internazionale sulle trattative in corso.

I mediatori guidati dal Pakistan hanno ricevuto conferma che i principali negoziatori, il vicepresidente statunitense J.D. Vance e il presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, arriveranno a Islamabad nelle prime ore di mercoledì (quando in Italia forse sarà ancora martedì, ndr) per guidare le rispettive squadre nei colloqui: lo scrive l'Ap sul proprio sito citando due funzionari della regione. Né gli Stati Uniti né l'Iran hanno confermato pubblicamente la data dei colloqui, e la televisione di stato iraniana ha negato la presenza di alcun funzionario nella capitale pakistana.🔗 Leggi su Lanazione.it

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