Masters 1000 di Madrid i sorteggi | il tabellone e gli avversari di Sinner

Il 20 aprile 2026 si sono svolti i sorteggi del Masters 1000 di Madrid, con Jannik Sinner che ha scoperto il suo percorso nel torneo. Il tabellone è stato pubblicato e sono stati annunciati i possibili avversari del tennista italiano, che si appresta a esordire nella competizione. La manifestazione sarà trasmessa in diretta tv e streaming, consentendo agli appassionati di seguire le partite fin dai primi incontri.

Madrid, 21 aprile 2026 – Jannik Sinner si prepara a esordire a Madrid. Oggi, lunedì 20 aprile, il tennista azzurro ha scoperto tabellone e possibili avversari del Masters 1000 spagnolo – visibile in diretta tv e streaming. Il numero uno punta a un altro successo in un Masters 1000 per fare la storia, visto che in Spagna potrebbe conquistare il suo quinto titolo consecutivo: mai nessuno prima era riuscito in un’impresa del genere con tornei di questo livello. Obiettivo allungare nel ranking Atp su Carlos Alcaraz, ritiratosi dal torneo ‘di casa’ a causa dell’infortunio rimediato a Barcellona. Ecco il tabellone di Sinner e tutti i possibili avversari.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Sinner è il grande favorito di Madrid (e della mia squadra al nostro FantaTennis) Notizie correlate Jannik Sinner e il tabellone dell’Atp 1000 di Madrid: i possibili avversariMadrid, 20 aprile 2026 – L’avventura di Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid si apre con un tabellone che, almeno sulla carta, disegna un percorso... Il tabellone del Masters 1000 di Montecarlo, ecco gli avversari degli italianiAGI - Sorteggiato oggi il tabellone principale del "Rolex Montecarlo Masters", il primo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta, in programma al... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile · Tennis ATP; Sinner, a Madrid caccia a un record pazzesco: nessuno ha mai vinto 5 Masters 1000 di fila; Atp Madrid, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare; Quando si svolge il sorteggio di Madrid? Data, orario e italiani coinvolti. Quando gioca Sinner a Madrid? Definiti il giorno del debutto e le date dei turni successiviJannik Sinner attende di conoscere quale sarà l'avversario per il suo debutto al Masters 1000 di Madrid: sarà sicuramente un qualificato (un lucky loser), ... oasport.it Qualificazioni Masters 1000 Madrid 2026: ritiro per Harris contro Faria, il motivo e cosa succede con le scommesseProblema alla gamba sinistra per il tennista sudafricano, che ha deciso di fermarsi al termine del secondo set ... spaziotennis.com askanews. . Carlos #Alcaraz ha dato forfait al Masters 1000 di Madrid per un problema al polso e ha lasciato in sospeso la sua presenza al #RolandGarros. Cosa ha detto il tennista, dopo aver ricevuto il Laureus come sportivo dell'anno - #tennis - facebook.com facebook Carlos #Alcaraz ha dato forfait al Masters 1000 di Madrid per un problema al polso e ha lasciato in sospeso la sua presenza al #RolandGarros. Cosa ha detto il tennista, dopo aver ricevuto il Laureus come sportivo dell'anno - #tennis x.com