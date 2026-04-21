Dopo un periodo di assenza, i Marvel Studios stanno preparando il loro ritorno al San Diego Comic-Con del 2026, con un panel che si preannuncia come il più grande di sempre. La partecipazione degli studi di supereroi era stata molto attesa dai fan, che ora si preparano a scoprire novità e aggiornamenti sui loro progetti futuri. La presenza al SDCC rappresenta un momento chiave per il rilancio della presenza dei Marvel Studios in uno degli eventi più importanti del settore.

Dopo un periodo di assenza che ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso, i Marvel Studios si preparano a riprendersi il trono del San Diego Comic-Con (SDCC). Sebbene la loro presenza non sia sempre garantita, ogni volta che Kevin Feige sale sul palco della Hall H, la storia del cinema pop cambia. Quest’anno, le aspettative sono ai massimi storici: si preannuncia il panel più imponente di sempre. Il grande ritorno della Marvel nella Hall H: Data e dettagli. Dopo aver saltato l’edizione passata (lasciando spazio a una presenza ridotta dei DC Studios), la Casa delle Idee tornerà in grande stile il 25 luglio, durante il leggendario panel del sabato sera.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Marvel Studios al SDCC 2026: Ritorno nella Hall H per il panel più grande di sempre?

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I Marvel Studios torneranno al San Diego Comic-Con a luglio - facebook.com facebook