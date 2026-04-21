Martedì prossimo 28 aprile alle 15 si riunisce il parlamentino castiglionese
Il prossimo martedì, 28 aprile, alle 15.00 si terrà una riunione del consiglio comunale nel municipio di Castiglione. L'appuntamento, previsto nel pomeriggio, coinvolge i rappresentanti dell’amministrazione locale. Non sono ancora stati comunicati i punti all’ordine del giorno o eventuali questioni che saranno discusse durante la seduta. La riunione si svolgerà nella sala consiliare del municipio del paese.
Arezzo, 21 aprile 2026 – Martedì prossimo, 28 aprile, ore 15.00 si riunisce il parlamentino castiglionese. Nuovo Consiglio Comunale a Castiglion Fiorentino. Martedì prossimo, 28 aprile, ore 15.00, l’assise castiglionese dovrà discutere 12 punti posti all’Ordine del Giorno tra cui spiccano per importanza la presa d’atto del profilo di salute e condivisione degli indirizzi del PIANO INTEGRATO DI SALUTE (PIS) della zona-distretto Valdichiana Aretina – anno 2026, la variazione al Bilancio di previsione 20262028, il rendiconto esercizio finanziario 2025, oltre l’approvazione delle scadenze delle rate di pagamento TA.RI. (TASSA RIFIUTI) – anno 2026 e le agevolazioni a carattere sociale per utenze domestiche ai sensi dell'articolo 25 bis del regolamento TA.🔗 Leggi su Lanazione.it
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