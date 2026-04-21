Martedì prossimo 28 aprile alle 15 si riunisce il parlamentino castiglionese

Da lanazione.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo martedì, 28 aprile, alle 15.00 si terrà una riunione del consiglio comunale nel municipio di Castiglione. L'appuntamento, previsto nel pomeriggio, coinvolge i rappresentanti dell’amministrazione locale. Non sono ancora stati comunicati i punti all’ordine del giorno o eventuali questioni che saranno discusse durante la seduta. La riunione si svolgerà nella sala consiliare del municipio del paese.

Arezzo, 21 aprile 2026 –  Martedì prossimo, 28 aprile, ore 15.00 si riunisce il parlamentino castiglionese.  Nuovo Consiglio Comunale a Castiglion Fiorentino. Martedì prossimo, 28 aprile, ore 15.00, l’assise castiglionese dovrà discutere 12 punti posti all’Ordine del Giorno tra cui spiccano per importanza la presa d’atto del profilo di salute e condivisione degli indirizzi del PIANO INTEGRATO DI SALUTE (PIS) della zona-distretto Valdichiana Aretina – anno 2026, la variazione al Bilancio di previsione 20262028, il rendiconto esercizio finanziario 2025, oltre l’approvazione delle scadenze delle rate di pagamento TA.RI. (TASSA RIFIUTI) – anno 2026 e le agevolazioni a carattere sociale per utenze domestiche ai sensi dell'articolo 25 bis del regolamento TA.🔗 Leggi su Lanazione.it

marted236 prossimo 28 aprile alle 15 si riunisce il parlamentino castiglionese
© Lanazione.it - Martedì prossimo, 28 aprile, alle 15 si riunisce il parlamentino castiglionese

Notizie correlate

Graduatorie ATA 24 mesi 2026, domande dal 28 aprile: tutte le info utili. QUESTION TIME con Raimondo (Uil Scuola Rua) LIVE Martedì 21 aprile alle 15:00Al via la procedura per le cosiddette graduatorie ATA 24 mesi valide per l’anno scolastico 2026-27.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Incontro del gruppo di lettura ragazzi – 28 aprile 2026; L’agenda degli appuntamenti da martedì 14 a martedì 28 aprile; 28 aprile 2026: prima Giornata della Salute e Sicurezza sul Lavoro a Charleroi; Sicurezza sul lavoro: un Flash Mob a Cremona per la Giornata Mondiale. Studenti e Istituzioni insieme il 28 aprile con l'iniziativa per promuovere la cultura della prevenzione.

Martedì prossimo, 28 aprile, alle 15 si riunisce il parlamentino castiglioneseArezzo, 21 aprile 2026 – Martedì prossimo, 28 aprile, ore 15.00 si riunisce il parlamentino castiglionese. Nuovo Consiglio Comunale a Castiglion Fiorentino. Martedì prossimo, 28 aprile, ore 15.00, ... lanazione.it

martedì prossimo 28 aprileStefano Puzzer annuncia al Mondo: il 28 aprile sarò davanti a Montecitorio, appello agli italianiNel corso di una diretta social trasmessa nella serata di domenica, il triestino Stefano Puzzer ha annunciato la propria intenzione di recarsi a Roma martedì 28 aprile alle ore 12, posizionandosi dava ... triestecafe.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.