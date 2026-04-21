Nel 2026, il pilota ha incontrato diverse difficoltà durante i primi test della stagione. Il responsabile del team ha esaminato i problemi riscontrati, concentrandosi sui dettagli tecnici e sulle prestazioni della moto. Le sessioni di prove sono state caratterizzate da vari ostacoli che hanno richiesto interventi immediati per migliorare l’affidabilità e la guidabilità. La situazione ha destato attenzione tra gli addetti ai lavori, che monitorano attentamente gli sviluppi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Marc Marquez sta affrontando un avvio lento della stagione 2026, e Claudio Domenicali, il capo di Ducati, ritiene che il suo inverno disturbato abbia avuto un ruolo significativo in questo. Marquez è reduce da un grave infortunio alla spalla, subito lo scorso anno in Indonesia a causa di una collisione con Marco Bezzecchi, che ha limitato la sua preparazione per il nuovo campionato. Le prime valutazioni avevano minimizzato la necessità di interventi chirurgici, ma la situazione si è rivelata più complessa del previsto.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marquez affronta difficoltà nel 2026: Domenicali analizza i problemi dei primi test.

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