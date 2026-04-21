Negli ultimi tempi, il numero di brani caricati sulle piattaforme di streaming è aumentato notevolmente, con una crescita significativa nella musica creata attraverso l'intelligenza artificiale. In particolare, su una delle principali piattaforme, il totale di tracce AI ha superato quota 75 milioni. Questa tendenza ha portato a un incremento degli upload, con un impatto diretto sulla presenza di musica originale degli artisti tradizionali.

Il volume di brani caricati su Deezer ha subito un’impennata senza precedenti, con la musica generata artificialmente che ormai raggiunge quota 75.000 unità al giorno, contro le 10.000 registrate a gennaio 2025. Questo fenomeno sta portando il numero di contenuti sintetici a sfiorare la produzione umana in termini di quantità di upload sulla piattaforma. L’illusione del sovraccarico digitale tra numeri e ascolti reali. Esiste un divario profondo tra ciò che viene caricato sui server e ciò che l’utente finale effettivamente seleziona per l’ascolto. Nonostante i contenuti prodotti da algoritmi rappresentino il 44% dei caricamenti totali su Deezer, il loro impatto sugli stream è quasi nullo, oscillando tra l’1% e il 3% del totale complessivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marea di musica AI: il boom degli upload che soffoca gli artisti

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