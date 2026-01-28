Roma stop alla metro B e B1 | attivo servizio sostitutivo bus dal 30 gennaio al 2 febbraio

Da lunedì 30 gennaio a giovedì 2 febbraio, la metro B e B1 di Roma sarà ferma. Atac ha deciso di sospendere il servizio per effettuare lavori di rinnovo delle infrastrutture. Durante questi giorni, i passeggeri dovranno utilizzare bus sostitutivi, poiché le linee della metro non saranno operative. La compagnia invita gli utenti a pianificare in anticipo gli spostamenti e a consultare gli aggiornamenti sui percorsi alternativi.

Atac comunica importanti modifiche al servizio della metro B e B1 per consentire lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria. Quando e dove. La circolazione dei treni sarà parzialmente interrotta a partire dalle 21 di venerdì 30 gennaio fino all’inizio del servizio di lunedì 2 febbraio. Nello specifico: 30 gennaio: interruzione dalle 21 a fine servizio. 31 gennaio e 1 febbraio: interruzione per l’intera giornata. La sospensione riguarda la tratta San Paolo – RebibbiaIonio e viceversa. La tratta San Paolo – Laurentina rimarrà invece attiva. Servizio sostitutivo bus. Per garantire la mobilità dei passeggeri, Atac attiverà due linee di bus navetta: MB7: San Paolo – Rebibbia.🔗 Leggi su Funweek.it

Dal 30 gennaio al 2 febbraio, la metro B e B1 di Roma sarà sospesa per lavori di manutenzione.

