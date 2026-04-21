Manto sintetico di ultima generazione e nuovi spogliatoi | a Cellamare il nuovo campo di calcio è realtà

A Cellamare è stato completato il nuovo campo di calcio a 11, realizzato con un manto sintetico di ultima generazione e spogliatoi moderni. Dopo quasi due anni di lavori, l'impianto è stato inaugurato ufficialmente nei giorni scorsi alla presenza del sindaco e del vicepresidente della Regione Puglia. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse autorità locali e regionali, che hanno assistito alla conclusione di un progetto avviato per migliorare le strutture sportive del territorio.

Cellamare ha il suo nuovo campo di calcio a 11. Dopo quasi due anni di lavori, il nuovo impianto è stato ufficialmente inaugurato nei giorni scorsi, alla presenza del sindaco, Gianluca Vurchio, e del vicepresidente della Regione Puglia, Cristian Casili.Nuovi spogliatoi e manto rifattoL'opera ha.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Faenza, nuovo manto in erba sintetica per il campo di Borgo Tuliero Leggi anche: Bodo Inter, il sintetico non regge a neve e freddo: presenti pieghe sul manto erboso Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Stadio Piola, si sgonfia il caso del vecchio manto in erba sintetica; Firmato il contratto per il rifacimento del manto sintetico del campo Tullio Leonori; Manto sintetico del Piola: il caso nelle mani di CC Forestali e Polizia Provinciale; Grosseto: via libera alla cessione gratuita di manto sintetico per lo sport, sostenibilità e riqualificazione. Cannes rilancia lo sport all’aria aperta: riapre il city stade del Riou completamente rinnovatoNuovo manto sintetico e interventi di sicurezza per il campo polivalente: investimenti e progetti nel segno dello sport per tutti ... montecarlonews.it Manto sintetico allo stadio di Porcari A giorni gli interventiCi siamo. A giorni partiranno i lavori per l’installazione del manto in sintetico allo stadio di Porcari. Opera attesa che nell’ultimo periodo è stata bloccata dal meteo. Un intervento complesso che ... lanazione.it #Novara, indagini aperte sull'abbandono del manto sintetico dello stadio Piola facebook