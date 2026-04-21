Manfredonia chiusura temporanea dell’Istituto Sacro Cuore

L'Istituto Sacro Cuore di Manfredonia ha annunciato una chiusura temporanea. La decisione è stata comunicata tramite una nota ufficiale e riguarda l’intera struttura scolastica. La chiusura, che si prevede durerà un certo periodo, è stata adottata in via precauzionale. La scuola rimarrà chiusa fino a nuova comunicazione, senza specificare le cause di questa sospensione temporanea.

CHIUSURA TEMPORANEA ISTITUTO SCOLASTICO SACRO CUORELA VICE SINDACOVista la nota Prot. n. 23950 del 21042026, con la quale il Dirigente Scolasticodell’Istituto “Sacro Cuore”, ha comunicato che il Gestore di corrente elettrica “ edistribuzione” ha emanato un avviso di interruzione di energia elettrica, nella giornata diMercoledì 22042026 p.v. e, pertanto, ha richiesto la sospensione delle attivitàdidattiche;Considerato che l’assenza di energia elettrica compromette le condizioni di agibilità dellestrutture in parola e non permette il funzionamento delle pompe antincendio, l’utilizzodi illuminazione e servizi igienici, nonché l’utilizzo delle...🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, chiusura temporanea dell’Istituto Sacro Cuore Notizie correlate Chiusura temporanea dell’Istituto Scolastico Petronio per accumuli di CO?Il Comune di Pozzuoli informa la cittadinanza che, a seguito di una segnalazione pervenuta dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di... Sagra del Sacro Cuore a rischio chiusura: "Non si può trattare il volontariato come un’attività commerciale"La nota del consigliere comunale de La Civica Marco Salvador: "L’amministrazione comunale si faccia portavoce di questi problemi" Il consigliere...