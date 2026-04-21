Il dibattito politico si concentra sulle dichiarazioni di una senatrice del Movimento 5 Stelle riguardo alla situazione internazionale e alle recenti posizioni del governo. Maiorino ha commentato le parole della premier sulla difesa del Papa, sottolineando che non sono sufficienti a cambiare il giudizio sull’operato dell’esecutivo. La discussione si apre anche sul tema delle tensioni a Hormuz e sulla proposta di privilegiare la pace con gli sminatori prima di intervenire militarmente.

Roma, 21 aprile 2026 - “Meloni ha finalmente bacchettato Trump, ma è troppo tardi”. Non le sono bastate, Alessandra Maiorino, senatrice del M5S, le parole della premier a difesa del Papa, dopo l’attacco frontale del presidente Usa, per riconsiderare l’operato del governo? “Direi di no. Meloni è intervenuta solo davanti a una cosa abnorme, l’attacco al capo della cristianità. E in tre giorni ha abiurato ai tre anni di politica estera del suo governo. E ora sta già cercando di capire come fare per riavvicinarsi a Trump. Il tutto sempre a danno degli italiani”. L’Italia sta inviando assetti militari, i famosi ‘sminatori’ e unità navali, in aree caldissime.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Maiorino (M5s), l’Italia e Hormuz: “Gli sminatori? Prima la pace”

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