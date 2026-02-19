Il governo umilia l’Italia Il Board è un comitato d’affari Parla la senatrice del M5S Maiorino

Alessandra Maiorino, senatrice del M5S, denuncia che il governo ha umiliato l’Italia partecipando al Board of Peace, considerato un comitato di interessi. La sua critica si concentra sulla scelta del governo Meloni, che definisce sbagliata e influenzata dalla pressione di Donald Trump. La senatrice sottolinea come questa decisione abbia indebolito la posizione italiana all’interno dell’Europa, creando divisioni tra i 27 Paesi membri. La discussione sulla partecipazione italiana al Board continua a suscitare forti reazioni politiche in Parlamento.

Il Board of Peace continua a dividere i 27 Paesi Ue. Alessandra Maiorino, senatrice del M5S, che ne pensa: è giusto che l’Italia ci fosse come ha ritenuto il governo Meloni? “E’ un grave errore, che dimostra ancora una volta tutta la sudditanza di Giorgia Meloni nei confronti di Donald Trump, e che umilia l’Italia ponendola dalla parte sbagliata della storia. Quel Board è a tutti gli effetti un comitato d’affari che punta a estromettere sempre più l’Onu e a realizzare a Gaza un progetto di speculazione immobiliare di cui a beneficiarne non saranno di certo i palestinesi. è espressione dell’arroganza e di quella cultura del potere e della forza che Trump incarna e da cui la Meloni non riesce a prendere le distanze”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Board of Peace, Tajani: "Non è comitato d'affari, non scodinzoliamo attorno a Tony Blair" – Il videoIl ministro Tajani ha chiarito che il Board of Peace non funziona come un comitato d’affari, e ha aggiunto di non avere rapporti di collaborazione con Tony Blair.

