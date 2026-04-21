Gisella Cardia, figura nota per le sue apparizioni e incontri con i fedeli, continua a tenere riunioni online ogni mese, ricevendo comunque donazioni. Recentemente, sia lei che il marito sono stati chiamati a comparire davanti a un giudice in un procedimento penale per truffa. L’associazione collegata a Cardia è coinvolta in questa vicenda giudiziaria, che si sta svolgendo davanti alle autorità competenti.

Il processo alla presunta veggente della Madonna di Trevignano entra nel vivo: Gisella Cardia e il marito sono accusati di truffa aggravata per oltre 300mila euro, raccolti grazie a presunti falsi miracoli. Intanto l’associazione resta attiva e iscritta al registro del Terzo Settore, operando online e potenzialmente continuando anche a ricevere donazioni. Madonna di Trevignano, non è finita Il caso della presunta veggente della Madonna di Trevignano ritorna al centro dell’attenzione. Gisella Cardia e il marito sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di truffa aggravata per presunti falsi miracoli e donazioni raccolte tra il 2018 e il 2023.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Madonna di Trevignano, Gisella Cardia continua a tenere incontri mensili ma virtuali: riceve ancora donazioni

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