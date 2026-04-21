Macfrut la sfida internazionale Il salone dell’ortofrutta al via tra innovazione e geopolitica

Il Macfrut apre le sue porte con l’obiettivo di attirare un numero crescente di espositori e visitatori da diversi Paesi. La manifestazione si concentrerà su innovazioni nel settore ortofrutticolo, presentando nuove tecnologie e prodotti. Oltre alle esposizioni, si terranno incontri e conferenze che affronteranno anche tematiche legate alla geopolitica commerciale. La fiera si svolge in un momento di attenzione crescente verso le dinamiche internazionali del settore.

Sarà la fiera delle novità. Novità in termini di presenze (attese in crescita), di proposte formulate all’interno degli stand e nell’ambito dei Saloni che vedranno gli interventi di ospiti di rilevanza internazionale e novità sul ponte di comando di Macfrut, la rassegna dedicata all’intera filiera dell’ortofrutta organizzata sotto l’egida di Cesena Fiera nei padiglioni del Rimini Expo Centre da oggi fino a giovedì 23 aprile. Dopo le dimissioni dello storico presidente Renzo Piraccini, arrivate nel settembre scorso, quella che inizierà ora sarà infatti la prima edizione con alla guida Patrizio Neri. A tagliare il nastro alle 10.30 ci sarà il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Macfrut, la sfida internazionale. Il salone dell’ortofrutta al via tra innovazione e geopolitica Notizie correlate Macfrut al via, la filiera mondiale dell’ortofrutta arriva in Fiera: inaugurazione con il ministro LollobrigidaTutto pronto per Macfrut, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, al via martedì 21 aprile fino a giovedì 23. Macfrut 2026, a Rimini la filiera mondiale dell’ortofruttaROMA (ITALPRESS) – La filiera mondiale dell’ortofrutta si dà appuntamento a Macfrut, al Rimini Expo Centre da martedì 21 a giovedì 23 aprile 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Macfrut, la sfida internazionale. Il salone dell’ortofrutta al via tra innovazione e geopolitica; Ortofrutta da 60 miliardi, Macfrut accende i riflettori sul settore: inaugurazione con il ministro Lollobrigida; Il Ministro Francesco Lollobrigida inaugura Macfrut 2026: 21 Aprile ore 10.30; Macfrut: ci sarà Lollobrigida al taglio del nastro - EFA News. Sarà il Ministro Francesco Lollobrigida a inaugurare Macfrut 2026Dal 21 al 23 aprile la 43esima edizione della fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta al Rimini Expo Centre ... ravenna24ore.it Macfrut, inaugurazione con il ministro LollobrigidaProtagonista dell’evento fieristico la filiera internazionale dell’ortofrutta che per tre giorni fa di Rimini il baricentro mondiale del settore grazie alle proposte di oltre 1400 espositori da cinque ... myfruit.it LA SARDEGNA DA DOMANI A MACFRUT 2026 CON UNA COLLETTIVA DI CINQUE AZIENDE AGRICOLE L'ortofrutta sarda arriva a Rimini, da domani e fino al 23 aprile, con una collettiva di cinque imprese agricole che parteciperanno all’edizione 2026 d - facebook.com facebook Macfrut: Masaf-Ismea, 'frutta e verdura nelle scuole' in fiera i piccoli chef. Ortofrutta vale 17 miliardi, nel 2025 oltre 13 miliardi di export (+6% sul 2024) #ANSA x.com