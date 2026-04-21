L’Unione Europea studia il piano contro la crisi dei carburanti | a rischio le vacanze estive

L’Unione Europea sta valutando un piano per affrontare la crisi dei carburanti, una situazione che potrebbe influenzare le partenze e gli spostamenti durante le vacanze estive. Le decisioni prese nei prossimi giorni potrebbero avere ripercussioni sui prezzi e sulla disponibilità di carburante, con possibili conseguenze per chi pianifica di viaggiare in questa stagione. La discussione riguarda principalmente le misure da adottare per contenere l’aumento dei costi.

Secondo le stime più recenti, le scorte disponibili potrebbero bastare solo per poche settimane, rendendo concreta l’ipotesi di una riduzione dei voli già a partire da maggio. Questo scenario rischia di tradursi in cancellazioni, prezzi più alti e una minore disponibilità di collegamenti, proprio nel periodo in cui gli spostamenti aumentano per le ferie. Per evitare una crisi più grave, l’Unione Europea sta preparando un piano comune. L’obiettivo è coordinare gli acquisti di carburante tra i Paesi membri, creare scorte strategiche e cercare fornitori alternativi. Si tratta di un tentativo di rispondere in modo unito a una situazione che nessun Paese riuscirebbe a gestire da solo.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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