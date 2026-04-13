Negli ultimi tempi si sono registrate difficoltà nel settore dei trasporti marittimi, con alcune tratte di traghetti che potrebbero essere soggette a cancellazioni o aumenti di prezzo. Le compagnie di navigazione segnalano una riduzione delle forniture di carburante, problema che potrebbe influenzare le operazioni estive. Questa situazione si aggiunge alle preoccupazioni già diffuse nel settore aereo, creando un quadro di incertezza per i viaggiatori.

Dopo i timori legati alle compagnie aeree, ora anche gli armatori stanno lamentando una carenza di carburante per i traghetti e possibili aumenti dei prezzi in estate. Sono Assoarmatori e Confitarma ad appellarsi al Governo con un comunicato congiunto che chiede all’Esecutivo un intervento diretto per impedire che i rincari ricadano sui consumatori al momento delle prenotazioni per l’alta stagione. Le associazioni lamentano soprattutto una mancanza di interventi per il settore marittimo, in confronto a quelli riservati al trasporto su gomma, per cui il Governo ha previsto un oneroso taglio delle accise. Traghetti a rischio per la crisi in Medio Oriente.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Traghetti, aumenti e cancellazioni: le tratte a rischio per la crisi dei carburanti

Leggi anche: Voli di Pasqua e primavera a rischio per la guerra in Iran? Ecco le tratte più in pericolo di cancellazioni e rincari

Caro carburanti: dopo i voli a rischio anche i traghetti per le isole. Biglietti alle stelleROMA – Se lo Stretto di Hormuz continuerà a rimanere chiuso a farne le spese non saranno soltanto i voli aerei: quali sono gli scenari per il...