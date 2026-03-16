Un club ha manifestato interesse per il trasferimento di un giocatore che attualmente milita nella Juventus. La società cerca di approfittare dei buoni rapporti instaurati con i bianconeri per facilitare l’operazione. La situazione riguarda un calciatore che potrebbe lasciare la squadra nelle prossime settimane, con trattative che sono ancora in fase iniziale. La decisione finale dipenderà dalle negoziazioni tra le parti coinvolte.

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© Juventusnews24.com - David verso l’addio alla Juve: quel club vuole sfruttare gli eccellenti rapporti coi bianconeri. Ultime

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